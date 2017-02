Vers de nouvelles sanctions contre l'Iran?

Les Etats-Unis vont imposer, sans doute à partir de vendredi, de nouvelles sanctions à l'Iran. Elles frapperont une vingtaine «d'entités», a-t-on appris jeudi auprès de sources au fait du dossier.

La prise de ces sanctions, décidées en partie en raison du tir de missile balistique auquel l'Iran a procédé dimanche, ajoute-t-on, ne violerait par l'accord sur le nucléaire conclu en juillet 2015 entre les grandes puissances et Téhéran.

Les mises en garde de l'administration américaine à l'Iran sont «sans fondement» et «provocatrices», avait auparavant affirmé le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Bahram Ghasemi.

«Les remarques faites par le conseiller à la Sécurité nationale du président étasunien Donald Trump sont sans fondement, répétitives et provocatrices», a déclaré Bahram Ghasemi cité par l'agence de presse officielle Irna.

Mise en garde

«A partir d'aujourd'hui, nous mettons officiellement l'Iran en garde», avait déclaré mercredi le conseiller à la Sécurité nationale Michael Flynn, un ancien général. Le président Trump a renchéri tôt jeudi matin dans un tweet en écrivant: «L'Iran a été formellement MIS EN GARDE pour avoir tiré un missile balistique. Il devrait remercier l'accord désastreux que les Etats-Unis ont conclu avec lui!». L'administration américaine a dénoncé «le comportement déstabilisateur» de l'Iran au Moyen-Orient, citant en particulier le tir de missile.

Iran has been formally PUT ON NOTICE for firing a ballistic missile.Should have been thankful for the terrible deal the U.S. made with them!