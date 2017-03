Valls soutient Macron, la gauche est en crise

Après le choix de Valls, une militante socialiste porte plainte

Une militante socialiste marseillaise a porté plainte mercredi pour «abus de confiance» contre le parti socialiste et la Haute autorité des primaires.



Sylvie Lyons-Noguier rappelle dans sa plainte que «l'ensemble des membres du parti socialiste se devaient de soutenir le candidat élu (à la primaire de la gauche, ndlr), et particulièrement M. Manuel Valls». Ce dernier avait signé une charte «mentionnant qu'en cas de défaite à la primaire, il soutiendrait le candidat élu», en l'occurrence Benoît Hamon.



«Cette clause n'a pas été respectée par M. Valls et ses acolytes. Je m'estime donc victime d'un abus de confiance», a ajouté la militante. Elle souligne enfin que chaque citoyen votant a payé deux euros pour les deux tours de la primaire de la gauche.