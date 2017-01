Valls en tête des sondages pour la primaire

Malgré un début de campagne en demi-teinte, Manuel Valls reste largement en tête des intentions de vote pour la primaire de la gauche, selon un sondage Harris Interactive pour France Télévisions publié jeudi.

Le premier tour de cette primaire se déroulera le 22 janvier et le deuxième le 29 janvier.

Dans cette enquête, l'ex-premier ministre recueillerait 43% des voix au premier tour. Il devancerait ainsi de 18 points l'ancien ministre du Redressement productif Arnaud Montebourg (25%) et de 21 points son ex-ministre de l'Education Benoît Hamon (22%).

Benoît Hamon enregistre un bond de 11 points par rapport à la précédente enquête réalisée début décembre. L'ancien ministre espère créer une surprise à la mesure de celle de François Fillon à la primaire de la droite en novembre.

Outre les trois favoris, le sondage Harris interactive crédite l'ex-ministre de l'Education Vincent Peillon de 7%, devant l'ex-ministre du Logement Sylvia Pinel (2%), le président du Parti écologiste François de Rugy (1%) et le président du Front démocrate Jean-Luc Bennahmias (moins de 0,5%).

Trois débats télévisés

L'avance de Manuel Valls demande à être confortée à la lumière des trois débats télévisés entre les sept candidats du premier tour prévus les 12, 15 et 19 janvier. Signe de l'intérêt des Français pour cet exercice, le premier débat de la primaire de droite, le 13 octobre sur TF1, avait été suivi par 5,6 millions de téléspectateurs.

Au second tour, Manuel Valls l'emporterait face à Arnaud Montebourg (55% contre 45%) et Benoît Hamon (57% contre 43%).

Espoir d'une forte participation

Au total, 42% des personnes interrogées se disent «intéressées» par la primaire. Ce chiffre est en baisse de huit points par rapport à début décembre. D'autres instituts de sondages (Sofres, Ifop et Louis Harris) prévoient un taux de participation supérieur à celui de la primaire de la gauche en 2011. Celle-ci avait rassemblé 2,7 millions d'électeurs au premier tour et 2,9 millions au second.

Une forte participation est l'espoir du parti socialiste (PS). Une telle dynamique est censée affaiblir Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, candidats hors primaire qui puisent dans l'électorat de gauche.

Entre 1,5 et deux millions de participants «serait pas mal et intéressant pour la préparation de la présidentielle», a estimé sur Europe 1 le Premier secrétaire du PS, Jean-Christophe Cambadélis. «Ça veut dire que la gauche se sera prononcée massivement pour le candidat ou la candidate qui l'aura emporté.» (ats/nxp)