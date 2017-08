Une note sexiste met à mal Google

Samedi, les sites Motherboard, Recode et Gizmodo ont publié un document interne à Google qui montre qu’au royaume de la tech, certains clichés perdurent. Rédigé par un ingénieur de l’entreprise, le texte dit en substance que, pour des raisons biologiques, les femmes ne sont pas faites pour des jobs dans la tech.

Selon l’auteur, les hommes possèdent des aptitudes naturelles pour l’informatique alors que les femmes sont plus à l’aise «dans le social et l’artistique». Il dit aussi que le taux élevé de problèmes d’anxiété chez les femmes explique pourquoi elles sont sous-représentées dans des postes clés et exigeants en terme de stress.

«Assez à l'aise pour partager un tel texte»

Cela faisait déjà plusieurs jours que le manifeste sexiste circulait à l’interne sans qu’aucune mesure ne soit prise par Google. Suite à la publication du document, Danielle Brown et Ari Balogh, deux cadres de la firme, ont chacun pris position dans un email envoyé aux employés. Tous les deux ont condamné le contenu du texte et ont rappelé les efforts répétés de Google pour défendre la diversité.

Ce weekend, le débat a migré sur les réseaux sociaux. Parmi les réactions, celle d’Erica Baker, une ex-employée de Google, qui dit que ce type de comportement n’est pas nouveau. Ce qui l’inquiète c’est qu’un «employé se sente suffisamment en sécurité pour écrire et partager un tel texte à l’interne».

A l’instar de la plupart des entreprises de la Silicon Valley, Google fait face à un problème récurrent relatif à la diversité de ses employés. En juin, un rapport annuel de Google montrait que 69% des salariés sont des hommes et 56% sont blancs.

(nxp)