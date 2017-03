Une fusillade dans un lycée a fait 14 blessés

Quatorze personnes ont été légèrement blessées, dont quatre par des plombs, lors d'une fusillade dans un lycée du sud-est de la France et un élève de 17 ans a été interpellé en possession d'armes dans le cadre de l'enquête.

L'enquête ouverte après la fusillade à Grasse ne s'oriente «pas du tout» sur la voie du terrorisme, a déclaré le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Christian Estrosi. La France, ciblée par une vague d'attentats djihadistes sans précédent en 2015 et 2016, vit toujours sous le régime de l'état d'urgence dans la crainte de nouvelles attaques.

Le jeune garçon, âgé de 16 ans, est le fils d'un élu municipal de droite, selon un proche du père. Il a été placé en garde à vue pour «tentatives d'assassinats».

[#Grasse] Lycée Alexis de #Tocqueville, rue de l'Orme

Intervention du #RAID en cours, 1 individu interpellé. — Police Nationale 06 (@PoliceNat06) 16 mars 2017

Selon les autorités locales, un élève du lycée Alexis de Tocqueville est entré dans l'établissement vers 12h30 armé d'un fusil de chasse. Il portait aussi un pistolet, un revolver et deux grenades, a précisé à Reuters le ministère de l'Intérieur. On ignore cependant si toutes ces armes étaient opérationnelles et où le jeune homme aurait pu se les procurer.

«Il a agressé pour des motifs qui restent à déterminer le proviseur et trois autres de ses camarades. Le bilan provisoire fait état de quatre blessés par plombs, tous hospitalisés, et de quatre autres victimes évacuées (choquées ou blessés par bousculade)», selon les autorités locales. Le proviseur de l'établissement compte parmi les blessés, a précisé Christian Estrosi, qui s'est rendu sur place.

«Problèmes psychologiques»

Le suspect interpellé est un élève de cet établissement de bonne réputation qui pourrait souffrir de «problèmes psychologiques», selon Christian Estrosi. «Selon les premières investigations, il avait consulté des vidéos de tueries de masse à l'américaine», a dit un porte-parole du ministère de l'Intérieur. Il était aussi «a priori inconnu de la police», selon le ministère.

Le jeune homme paraît avoir agi seul, selon une source policière, alors que les autorités avaient initialement émis l'hypothèse d'un deuxième tireur, encore en fuite.

Fusillade à #Grasse: l'enquête ne s'oriente "pas du tout sur la voie" du terrorisme, dit @cestrosi à l'#AFP — AFP Marseille (@AFPMarseille) 16 mars 2017

Alerte attentat

Policiers aux ronds-points, hélicoptère dans le ciel, membres des forces spéciales fouillant le lycée: la tension était encore palpable jeudi après-midi dans les rues de Grasse, une ville mondialement connue pour ses parfumeurs.

La fusillade a entraîné le déclenchement par les autorités de l'«alerte attentat» sur l'application pour smartphones destinée à prévenir la population. L'alerte a été levée dans les heures suivantes.

Le recteur de l'académie de Nice Emmanuel Ethis a annoncé sur Twitter le confinement de «tous les établissements scolaires» de la ville. Il a aussi demandé «aux parents de ne pas s'y rendre», assurant que «les élèves (sont) en sécurité». Une cellule de crise a été installée et les plans particuliers de mise en sécurité ont été déclenchés, selon lui.

[GRASSE] Une alerte attentat a été émise par l'application du ministère de l'Intérieur. #Grasse https://t.co/PWqY9a5LTp pic.twitter.com/K9uptAOTC3 — L'Express (@LEXPRESS) 16 mars 2017

