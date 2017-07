Une fillette retrouvée morte sur les rails

La petite Lucia Vivar Hidalgo jouait alors dans le restaurant où ses parents dînaient dans la ville de Pizarra, près de Malaga, quand elle s'est éloignée, a expliqué une porte-parole de la Garde civile. Ses parents, de la région tous les deux, ont réalisé qu'elle avait disparu quelques minutes après et ont entrepris de la retrouver.

Ne trouvant pas sa trace, ils ont mobilisé des habitants et environ 60 agents des forces de l'ordre, qui l'ont cherchée avec des chiens. La Garde civile a également diffusé un avis de recherche de Lucia. Jeudi matin, son corps a été retrouvé à environ trois kilomètres de l'endroit d'où elle avait disparu, sur des rails.

«La première hypothèse, avant l'autopsie, est que l'enfant a commencé à marcher, et qu'à un moment, fatiguée, elle s'est endormie sur la voie», a affirmé la porte-parole du corps de police, ajoutant qu'elle pourrait avoir été percutée par un train.

La disparition de Lucia avait rappelé celle de la Britannique Madeleine «Maddie» McCann, disparue en mai 2007 de l'appartement où sa famille passait ses vacances au Portugal juste avant son quatrième anniversaire, et jamais retrouvée.

MADELEINE McCann's parents have their hopes dashed again after a dramatic 'sighting' in India proves to be a lookalike //t.co/Puehgu7