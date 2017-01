Une coalition «mal ficelée» réalise des prouesses

En novembre 2015, personne n’aurait misé un euro sur le gouvernement du socialiste Antonio Costa. A l’issue d’élections législatives remportées d’une courte tête par la coalition de droite sortante, l’ancien maire de Lisbonne avait décidé de négocier une alliance improbable entre le PS, le Parti communiste portugais (PCP), l’un des plus orthodoxes d’Europe, et le Bloc de gauche, l’extrême gauche portugaise. La «geringonça», le «machin» – nom donné par la droite – venait de naître, à la surprise générale. «Le PCP a été notre meilleur ennemi depuis la Révolution des œillets en 1974. Nous devons désormais convaincre qu’il est notre meilleur allié», note non sans amusement Margarida Marques, la secrétaire d’Etat aux Affaires européennes. Surprise dans la surprise, un peu plus d’un an après l’Alliance de gauche, la «chose mal ficelée qui se défait facilement» – la vraie définition de «geringonça» – est toujours là. Elle a remis l’espoir au menu et pris le contre-pied des défaitistes. En grande partie, le fait d’un homme, Antonio Costa.

Costa fait voler les vaches

Antonio Costa a déjà une longue carrière politique derrière lui. Obstiné, colérique parfois, l’homme possède un sens inné de la communication. Il a su trouver les arguments pour faire adopter un budget «rigoureux mais pas austère». Mieux. Costa fait passer un deuxième budget, sans crise majeure au sein de son Alliance inédite. Bien que la Commission européenne multiplie les mises en garde sur les dérapages, la coalition résiste. Bruxelles finit par renoncer à appliquer des sanctions symboliques. A la fin de l’été 2016, c’est un Antonio Costa hilare qui brandit devant un auditoire médusé une petite vache en plastique dotée d’ailes, achetée à l’aéroport de Londres. «Vous voyez bien que les vaches peuvent voler», déclare alors le chef du gouvernement pour expliquer que «l’impossible est possible». Son gouvernement a tenu ses promesses, et a supprimé des mesures impopulaires prises durant le plan de sauvetage international, de 2011 à 2014, sous la supervision de l’UE et du FMI (prêt de 78 milliards d’euros). Le moral revient, les exportations reprennent et les touristes envahissent Lisbonne et Porto. La Banque centrale prévoit une croissance de 1,2% plutôt que 1,1%. Pas de quoi pavoiser toutefois. «Sans une réelle inversion de tendance, le Portugal ne pourra pas créer d’emploi durable», temporise l’économiste Nuno Garoupa. Le chômage est au-dessus des 10% de la population active.

L’Europe sous le charme

Il n’empêche. Costa, européen convaincu, a su rassurer ses partenaires, inquiets de voir associer au pouvoir des partis anti-européens. Premier à reconnaître le mérite lusitanien, Pierre Moscovici, le Commissaire européen aux finances, pour qui désormais «il est possible de mettre en place d’autres modèles que l’austérité». Aujourd’hui, c’est le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, qui fait le voyage de Lisbonne comme première étape de sa tournée européenne en 2017. Une manière de soutenir l’alliance en place, ce curieux «ménage à trois», hybride idéologique novateur. Costa, qui fait de son pays «un modèle en Europe», sait que ses partenaires tiennent à leur indépendance. Pour l’instant, ils ne veulent pas prendre le risque de faire revenir la droite au pouvoir. Mais le PCP a prévenu: en mars, il lancera sa campagne pour sortir de l’euro.

(TDG)