«Une campagne turque n'a rien à faire en Allemagne»

Le ministre allemand de l'Intérieur s'est déclaré dimanche opposé à ce que des ministres turcs tiennent des meetings en Allemagne en faveur du référendum voulu par le président Erdogan. Ces rassemblements sont au centre d'une crise entre Ankara et plusieurs pays européens.

«Personnellement, je ne suis pas partisan de ces apparitions. Je ne les souhaite pas. Une campagne (électorale) turque n'a rien à faire ici, en Allemagne», a déclaré Thomas de Maizière à la chaîne publique allemande ARD.

Il ne s'est pas pour autant prononcé pour une interdiction pure et simple de ces rassemblements, jugeant qu'un tel geste méritait d'être attentivement examiné. «Mais il y a des limites, des limites bien définies, dans le code pénal, par exemple», a-t-il dit. «Celui qui insulte et fustige l'Allemagne ou son ordre constitutionnel en toute mauvaise foi enfreint la loi. Et là se trouve la limite».

Accusations «déprimantes»

La chancelière Angela Merkel avait jugé de son côté «tristes et déprimantes» les accusations de «nazisme» proférées par M. Erdogan.

Elle avait également assuré que les dirigeants turcs pouvaient venir faire campagne pour le «oui» dans la mesure où ces manifestations sont annoncées «de manière appropriée, dans les délais, de manière transparente». (ats/nxp)