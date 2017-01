Une arrestation qui met à cran le Kosovo et la Serbie

Ramush Haradinaj, 48 ans, ancien chef de guerre et Premier ministre kosovar a passé la nuit de jeudi à vendredi dans une cellule française. Le tribunal de Colmar a ordonné sa mise en détention provisoire en attendant d’examiner une requête officielle d’extradition de la Serbie. Du côté kosovar, les responsables politiques crient à la persécution d’un héros national. Côté serbe, le Premier ministre réclame la justice contre un criminel de guerre.

Après s’être réfugié en Suisse au début des années 1990, Ramush Haradinaj est retourné au Kosovo en 1997 et a pris la tête d’une unité de l’Armée de Libération du Kosovo (UÇK). Belgrade l’accuse de crimes de guerre durant cette période, notamment de la torture et de l’assassinat de plusieurs dizaines de Serbes, Kosovars et Roms. Il a été arrêté par la police française à l’aéroport de Bâle-Mulhouse sur la base d’un mandat émis en 2004.

En 2015 déjà, il avait été arrêté en Slovénie mais la justice avait refusé son extradition, la jugeant motivée par des raisons politiques. Autre argument de poids: il a déjà été acquitté deux fois par le Tribunal pénal international pour l’Ex-Yougoslavie des crimes dont il est accusé et est sorti libre en 2012.

Pour Milica Kostic, directrice des programmes du Centre pour le Droit Humanitaire, une ONG Belgradoise spécialisée dans la question des crimes de guerre commis dans les Balkans, Belgrade a «encore fait preuve d’imprudence». «Il est décevant de voir que la Serbie continue de s’accrocher à ces mandats d’arrêt alors qu’aucun responsable serbe de haut-rang n’a été traduit en justice depuis des années, ce qui démontre leur motivation politique», souligne-t-elle.

Le moment est d’autant plus mal choisi que la Cour spéciale pour le Kosovo s’apprête elle-même à lancer ses premiers mandats d’arrêt. Ce nouveau tribunal de la Cour pénale internationale, installé lui aussi à La Haye, a pour unique but de faire juger les responsables kosovars de crimes lors de la guerre de 1998-1999. «Cette cour sera plus à même de juger les responsables kosovars de haut rang», estime Milica Kostic, qui rappelle qu’en Serbie, le bureau spécial du procureur pour les crimes de guerre n’a pas de chef depuis plus d’un an.

Cette arrestation a tendu encore davantage les relations houleuses entre Belgrade et Pristina. La Serbie ne reconnaît toujours pas l’indépendance du Kosovo, revendiquée en 2008, et la «normalisation des relations» entre les deux pays, un processus supervisé par l’Union européenne, n’avance que très lentement.

Les ministres kosovars ont assuré «tout faire» pour la libération rapide de l’ancien chef du gouvernement. En Serbie, le Premier ministre Aleksandar Vucic a estimé qu’il serait «absurde que la France ne respecte pas la loi» et refuse l’extradition.

Ardian Gjini, président du groupe parlementaire de l’Alliance pour le futur du Kosovo (AAK), parti d’opposition dont le leader est Ramush Haradinaj, a appelé à l’interruption du dialogue jusqu’à la suspension des mandats d’arrêts serbes contre les responsables kosovares. Le président serbe Tomislav Nikolic, qui devait passer le Noël orthodoxe dans une ville serbe du Kosovo, s’est vu refusé hier l’entrée sur le territoire par les autorités kosovares.

(TDG)