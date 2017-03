Une application pour électeurs égarés

Jamais dans l’histoire de la Ve République, une course à l’Elysée n’a été aussi surréaliste. Renoncement du président sortant, élimination des favoris aux primaires, remise en cause existentielle du clivage gauche-droite, candidats «casseroles», mise en examen… La campagne présidentielle ne manque décidément pas de piquant. Résultat: à trois semaines du premier tour de ce scrutin à l’issue des plus imprévisibles, de (très nombreux) Français ne savent toujours pas pour qui voter. Au point qu’une application Web vole désormais au secours de ces électeurs égarés. La Boussole présidentielle 2017, une plate-forme interactive développée par les spécialistes du Centre de recherches politiques de Sciences Po (Cevipof) en partenariat avec le site d’information 20 minutes.fr, a été créée pour aider les citoyens à se (re) situer dans ce paysage électoral quelque peu chaotique.

Concrètement, cet outil vous permet de tester vos convictions en vous positionnant par rapport à une liste de propositions basées sur des dimensions socio-économiques (emploi, pouvoir d’achat, social…) et culturelles (immigration, justice, environnement…). La Boussole compare ensuite vos réponses aux programmes des onze candidats à la fonction suprême et vous dévoile le nom de celle ou de celui qui correspond le mieux à vos opinions. Pas totalement surprenant, mais utile pour tenter d’éviter un taux d’abstention record.

(TDG)