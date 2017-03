Une action militaire US est une «option sur la table»

Une action militaire des Etats-Unis contre la Corée du Nord est une «option sur la table», a déclaré vendredi le secrétaire d'Etat américain, prévenant que la politique de «patience stratégique» de son pays envers Pyongyang n'était plus d'actualité. «Certainement, nous ne voulons pas que les choses en viennent au conflit militaire», a dit Rex Tillerson à la presse à Séoul avant cependant d'ajouter: «s'ils élèvent le niveau de menace de leur programme d'armements à un niveau qui nécessite à nos yeux une action, alors, cette option sera sur la table».

«La politique de patience stratégique est terminée», a ajouté le chef de la diplomatie américaine après une visite dans la Zone démilitarisée qui sépare les deux Corées. «Nous explorons une nouvelle gamme de mesures diplomatiques, sécuritaires et économiques. Toutes les options sont sur la table».

US Secretary of State Rex Tillerson visits the DMZ, the highly-fortified border between North and South Korea https://t.co/PlPCrS0oOA pic.twitter.com/xtSND8WUfw