Un «taco» à 25'000 dollars... sans client

Langouste, caviar, truffe et feuilles d'or ne sont pas les ingrédients habituels des populaires «tacos» mexicains. Néanmoins, le chef Juan Licerio Alcala les a utilisés pour créer le «taco» le plus cher au monde, d'une valeur de 25'000 dollars.

Il n'a toutefois pas encore trouvé de client. Cette tortilla garnie d'ingrédients simples est un plat populaire et bon marché au Mexique, qui se mange avec les doigts, souvent au coin de la rue.

Mais Juan Licerio Alcala, chef au sein de l'hôtel Grand Velas, dans la luxueuse station balnéaire de Los Cabos (nord-ouest), a choisi de rompre avec les habitudes.

«Les gens sont émus et un peu surpris de voir que l'on peut arriver à manger un taco valant 25'000 dollars, quand tu peux en trouver dans la rue à 10 pesos (0,5 dollar). Alors, je leur explique la délicatesse, la technique et l'harmonie que nous donnons à ce plat, et que cela les vaut», a-t-il expliqué à l'AFP.

Avec une tequila à 150'000 dollars

Le plat est composé de langouste, de boeuf de Kobe, de caviar Beluga, de truffe noire et blanche, servie sur une tortilla de maïs contenant des feuilles d'or 24 carats. Le tout est agrémenté d'une sauce à base de chile morita et de café de civette, le café le plus cher au monde, produit à partir des graines de café recueillies dans les excréments de ce petit mammifère en Asie.

Néanmoins, une semaine après avoir l'inscrit à son menu, le taco n'a encore été commandé par aucun client, reconnaît le chef.

Pour ceux qui souhaiteraient dépenser encore un peu plus, le chef propose d'accompagner le taco d'une boisson adaptée: la tequila «passion aztèque», dont le prix atteint les 150'000 dollars la bouteille. (ats/nxp)