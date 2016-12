Un puissant typhon menace le Noël philippin

Un puissant typhon est attendu dimanche aux Philippines, ont annoncé les autorités, ce qui devrait contrarier les plans de millions de personnes habituées à voyager pour Noël dans cet archipel très catholique.

La tempête Nock-Ten pourrait être accompagnée de vents soufflant à 194 km/h et de rafales à 241 km/h.

Elle frappera dimanche l'est de Luzon, principale île philippine, a rapporté vendredi le Centre américain de prévention des typhons. Le bureau météorologique philippin prévoit de son côté des vents moins forts. S'il suit sa trajectoire actuelle, le typhon pourrait également toucher Manille.

L'archipel subit régulièrement des tempêtes meurtrières, avec en moyenne chaque année une vingtaine de typhons. C'est souvent la première masse terrestre d'importance que rencontrent les typhons qui se forment dans l'océan Pacifique.

