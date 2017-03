Un procureur mexicain arrêté aux Etats-Unis

Un procureur mexicain a été arrêté à la frontière américaine à San Diego, suspecté de participation à un trafic de drogue, ont révélé les autorités américaines et mexicaines mercredi.

Le procureur de l'Etat de l'ouest mexicain du Nayarit, Edgar Veytia, a été placé en détention à la suite d'un mandat d'arrêt émis à New York aux Etats-Unis, d'après le bureau des enquêtes fédérales américaines (FBI).

