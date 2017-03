Un policier israélien tabasse un Palestinien

Dans la vidéo, publiée par la radio publique et largement reprise sur les réseaux sociaux, le policier armé commence par invectiver le conducteur puis lui donne un coup de tête, le frappe au visage et lui donne un violent coup de pied dans les jambes.

Le conducteur palestinien tente de se protéger des coups. D'autres Palestiniens arrivent et tentent de raisonner le policier qui les prend également à partie. Selon le Palestinien qui a filmé l'incident et qui a ensuite remis la vidéo à un journaliste de la radio publique, la dispute a commencé tôt jeudi matin dans le parking proche du ministère israélien de l'Intérieur dans le quartier de Wadi Joz, à Jérusalem-Est, a indiqué la radio publique.

«Un comportement honteux»

Selon le témoin, le policier a affirmé que le Palestinien avait endommagé son véhicule avec son camion. La police a condamné le comportement du policier, indiquant dans un communiqué qu'il avait été «immédiatement relevé de ses fonctions» et qu'il serait «convoqué pour un entretien sur son avenir dans la police». La vidéo de l'incident sera examinée par l'unité de la police chargée des enquêtes internes, précise le communiqué. Le ministre de la Sécurité publique Gilad Erdan a également condamné l'incident sur son compte Twitter qualifiant «d'extrêmement grave et honteux» le comportement du policier. «Ce genre de comportement nuit à l'ensemble des forces de police et la suspension immédiate du policier était appropriée», écrit-il. (afp/nxp)