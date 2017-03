Un paquebot percute des récifs coralliens uniques

La région qui a été abimée par le paquebot Caledonian Sky abrite des écosystèmes parmi les plus variés de la planète, ont indiqué mardi des scientifiques.

Le paquebot Caledonian Sky de 4200 tonnes a heurté des récifs pendant la marée basse à proximité de Kri, une des 1500 îles de Raja Ampat, un archipel de Papouasie occidentale aux paysages paradisiaques, très populaire pour la plongée sous-marine.

Le bateau, qui transportait 102 passagers et 79 membres d'équipage, a été bloqué dans les récifs le 4 mars. Il a été remis à flot par un remorqueur avant de poursuivre sa croisière.

L'accident a endommagé quelque 13'500 mètres carrés de récifs coralliens dont la restauration pourrait coûter plus de 15 millions d'euros, selon les estimations de Ricardo Tapilatu, chercheur océanographe à l'Université de Papouasie, qui a dirigé une équipe ayant évalué les dégâts.

