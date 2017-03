Un opposant russe témoigne au Congrès US

L'opposant russe Vladimir Kara-Mourza, deux fois empoisonné à Moscou ces dernières années, a témoigné mercredi au Congrès américain. Il a appelé les Etats-Unis de Donald Trump à continuer de soutenir la société civile russe.

Twice-poisoned Russian dissident Vladimir Kara-Murza testifies before members of the Senate Wednesday: pic.twitter.com/PJI992SSlw — Breanne Deppisch (@breanne_dep) 29 mars 2017

Le vice-président du mouvement Open Russia a énuméré les noms de plusieurs militants et opposants au pouvoir russe tués ces dernières années. Il a dressé cette liste devant des sénateurs américains tels que les républicains John McCain et Lindsey Graham, deux des détracteurs les plus ardents de Vladimir Poutine à Washington.

Vladimir Kara-Murza: "Somebody tries to kill me twice in two years. That inevitably makes you think" https://t.co/mycVHBncT5 — Eli Watkins (@EliBWatkins) 29 mars 2017

«Parfois il y a des miraculés, et l'un d'eux se tient devant vous aujourd'hui», a-t-il dit, racontant les deux empoisonnements dont il a été victime en mai 2015 et en février dernier. Il a survécu à un coma et avait quitté la Russie le 19 février pour être soigné. En 2015, les médecins avaient trouvé dans son sang des traces d'une intoxication aux métaux lourds.

Le Russe de 35 ans est apparu en bonne forme, témoignant dans un anglais courant devant la commission des dépenses du Sénat américain. Sa femme se trouvait à ses côtés.

Message primordial

Il a encouragé les Etats-Unis à poursuivre les programmes de diplomatie publique et d'échanges, ainsi que le soutien des médias en langue russe. Il a également appelé Washington à continuer d'appliquer vigoureusement la loi Magnitski adoptée en 2012 par le Congrès et qui sanctionne aujourd'hui une quarantaine de citoyens russes en raison de «graves violation des droits de l'Homme».

«Le message que les Etats-Unis envoient à la société civile est très important. Allez-vous vous impliquer ou vous détourner ?», a-t-il demandé aux sénateurs.

Lindsey Graham a dit qu'il souhaitait créer une nouvelle ligne de crédits «anti-Russie» dans le prochain budget américain afin d'aider les Etats et organisations «sur le front» du combat contre «le régime du président russe Vladimir Poutine».

Proche du leader d'opposition russe Boris Nemtsov, assassiné en 2015 à Moscou, Vladimir Kara-Mourza était jusqu'à l'année dernière vice-président du parti d'opposition libérale Parnas. (ats/nxp)