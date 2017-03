Un million pour un parc au bord du Léman

Une princesse de Dubaï, résidente saisonnière d'Excenevex, en Haute-Savoie, vient de donner un million de dollars à cette commune des bords du Léman pour la réalisation d'un parc pour enfants. Elle souhaite que sa fille puisse se mêler aux autres filles du village.

Le conseil municipal d'Excenevex (1200 habitants) a décidé à l'unanimité d'accepter ce don d'un peu plus de 900'000 euros, «sans quelque contrepartie que ce soit», lors de sa séance du 20 mars, selon le compte-rendu en ligne. Le transfert des fonds est «en cours», a affirmé mardi le maire de droite Pierre Fillon.

La princesse Latifa Bint Maktoum, propriétaire du Château des Roches, où elle passe «5 à 6 mois dans l'année», «nous en avait fait la proposition à l'automne dernier» par l'intermédiaire de sa gouvernante, a confié François Fillon à l'AFP.

«La princesse, qui est parfaitement francophone et très francophile, a une petite fille et souhaite qu'elle puisse jouer avec les enfants du village», a poursuivi l'heureux édile.

Avec de l'allure

Si la commune possède déjà un parc de jeux, ce dernier est situé sur la plage du village, «la plus grande de sable fin de tout le lac Léman», a souligné le maire, «mais quand on vient de Dubaï, le sable, on n'aime pas beaucoup».

La municipalité a choisi un terrain en herbe donnant sur le lac, qui était justement en attente de financement pour en faire un parc paysager. La manne sera consacrée à son aménagement en respectant une volonté «d'ouverture au public» et de «création culturelle».

Pour le futur Parc du pré Cottin, «on veut faire quelque chose qui a de l'allure !», a encore affirmé François Fillon. C'est que la princesse, fille du vice-président des Emirats arabes unis, est une artiste elle-même et a ouvert à Dubaï une galerie de soutien à la création.

La commune avait déjà bénéficié des largesses d'une autre dignitaire du Golfe en 2009. La souveraine d'Abu Dhabi avait alors fait don de 200'000 euros. Les rives du lac Léman abritent les propriétés de nombreux membres des familles royales ou princières du Golfe. (ats/nxp)