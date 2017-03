Un juge fédéral étend le blocage du décret Trump

Un juge fédéral d'Hawaï a reconduit mercredi soir la suspension de la nouvelle mouture du décret migratoire de Donald Trump sur l'ensemble du territoire américain, qu'il avait ordonné il y a deux semaines.

Le juge d'Hawaï, Derrick Watson, a expliqué qu'il transformait son ordre temporaire en une injonction préliminaire. La durée de la prolongation de cette suspension est indéterminée. Le département américain de la justice devrait faire appel.

Ce décret interdit temporairement l'entrée de ressortissants de six pays musulmans. «Il a été émis dans l'objectif de défavoriser une religion déterminée», avait estimé le juge Derrick Watson.

Le second décret prévoyait de fermer temporairement les frontières américaines aux réfugiés du monde entier et de suspendre l'octroi de visas durant 90 jours pour les ressortissants de six pays (Iran, Libye, Syrie, Somalie, Soudan et Yémen). La seconde mouture du décret ne concerne plus l'Irak. (afp/nxp)