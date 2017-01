Un iceberg aussi grand que Bali prêt à se détacher

Antarctique Un iceberg presque aussi grand que la ville de Paris barre l'accès à la nourriture de dizaines de milliers de manchots Adélie. Plus...

Antarctique Un gigantesque iceberg s'est échoué près de leur colonie et les oiseaux ont dû faire un trop long détour pour trouver leur nourriture. Plus...

Etrange Le bruit d'un iceberg qui craque et qui fond dans la mer peut être plus fort que ceux que produisent les superpétroliers, selon des études. Plus...