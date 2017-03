Un homme ouvre le feu dans une disco

Selon le Daily Mail, une personne aurait été tuée et au moins 15 autres blessées et hospitalisées dans la ville américaine de Cincinnati, dans l'Ohio. Un individu aurait ouvert le feu sur des fêtards au Cameo Club, vers 2 heures du matin (heure locale).

Des centaines de personnes se trouvaient dans cette boîte de nuit, lorsque la fusillade a éclaté, a indiqué un responsable de la police, Paul Neudigate, cité par une télévision locale et repris l'AFP, affirmant qu'il y avait «un grand nombre de victimes».

One dead and 13 injured after a gunman opens fire on revellers at a nightclub in Cincinnati https://t.co/XGou55w1VE pic.twitter.com/c9d1a1PA8d