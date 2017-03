Un hebdo britannique proeuropéen fait le buzz

The New European, c’est la surprise médiatique de ces dernières années au Royaume-Uni, un journal lancé au début de juillet pour quatre numéros et qui poursuit aujourd’hui sa route. «Me promenant le lendemain du référendum dans Londres, j’ai été choqué par l’atmosphère étrange qui y régnait», raconte Matt Kelly, son responsable. «Les gens se rassemblaient après avoir eu l’impression d’avoir perdu quelque chose ou quelqu’un. Une nouvelle communauté était en train de voir le jour par-delà les clivages politiques traditionnels.»

Directeur du contenu au sein du groupe de médias Archant, spécialiste de la presse municipale et régionale, il propose immédiatement à sa direction l’idée d’un hebdomadaire destiné aux 48% d’électeurs ayant voté pour le maintien dans l’Union européenne. «Vingt-quatre heures plus tard, le plan d’affaires était établi, dix jours après le référendum, le premier numéro était bouclé et il était dans les kiosques le 8 juillet», se souvient l’ancien responsable du numérique du tabloïd Daily Mirror.

La mise en place d’une équipe fixe très réduite au siège social du groupe à Norwich (deux responsables de l’actualité, un rédacteur et deux éditeurs), en plus de la contribution de nombreux journalistes pigistes, permet au New European d’être rentable avec la vente d’environ 12 000 exemplaires. Il fera bien mieux: il en écoulera 40 000 avec son premier numéro.

Aujourd’hui, l’hebdomadaire de 48 pages vise à «être la vitrine d’exposition des débats autour du Brexit», poursuit Matt Kelly. Ses contributeurs, parmi lesquels le patron de Virgin, Richard Branson, de nombreux politiciens et professeurs d’université, sont réunis par plusieurs volontés communes: «L’organisation d’un second référendum une fois que les termes du Brexit seront connus, et tant que possible le maintien dans le marché unique et l’union douanière», indique-t-il.

Le numéro de cette semaine traite directement de l’Europe à travers l’enjeu du vote de ce mardi à la Chambre des lords sur le projet de loi sur l’article 50, le programme européen du Parti travailliste et des portraits d’europhiles. Il aborde également des thématiques plus larges, comme un reportage sur «l’inhumanité» de la politique migratoire britannique à travers les cas de résidents de longue date expulsés du jour au lendemain ou une analyse sur la xénophobie d’une partie de la presse nationale. Un mix qui a trouvé son lectorat: après avoir plongé pendant l’été dernier, les ventes sont remontées et sont désormais stabilisées autour de 22 000 exemplaires.

(TDG)