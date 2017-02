Un général respecté à la sécurité nationale

Donald Trump a choisi de nommer ce mardi le général Herbert Raymond McMaster au poste de conseiller à la sécurité nationale en remplacement de Michael Flynn, un autre général. Ce dernier avait dû démissionner la semaine dernière pour avoir menti au vice-président Mike Pence sur l’objet de ses contacts avec l’ambassadeur de Russie aux Etats-Unis.

Le choix de Donald Trump a réjoui les élus républicains dont le sénateur John McCain qui critique la politique de la Maison-Blanche en matière de sécurité nationale. «La nomination de H.R. McMaster va créer une lune de miel entre les parlementaires républicains et la Maison-Blanche», estime Joseph Collins, un ancien colonel qui enseigne à la National Defense University et qui connaît le général depuis 15 ans. «H.R. McMaster est un officier pour lequel j’ai le plus grand respect. Il a commandé des opérations sur le terrain pendant deux guerres (ndlr: lors de la première guerre du Golfe et la guerre en Irak). C’est un académicien respecté. C’est aussi quelqu’un de très honnête et de direct».

Le Conseil à la Sécurité nationale, créé en 1947, rassemble les hauts responsables du gouvernement en matière de sécurité, ainsi que le chef des armées et le patron du renseignement. Il conseille le président sur les décisions à prendre. Depuis l’investiture de Donald Trump le mois dernier, il est en pleine tourmente, désabusé par le bref épisode Michael Flynn.

Le général H.R. McMaster devra aussi composer avec Steve Bannon, le puissant stratège du président Trump à la Maison-Blanche. «La présence de Steve Bannon au sein du Conseil de la sécurité nationale est non seulement inédite, mais aussi bizarre», souligne Joshua Rovner, un professeur associé à la Southern Methodist University. «Je ne pense pas que H.R. McMaster va tolérer que des considérations de politique intérieure aient un impact sur les décisions du Conseil en matière d’opérations militaires.»

Les frictions potentielles entre H.R McMaster et Donald Trump ne manquent d’ailleurs pas, selon Joshua Rovner. «Le général est pour une approche beaucoup plus dure vis-à-vis de la Russie que ne l‘est Donald Trump», poursuit le professeur. «H.R McMaster était l’un des architectes de la stratégie de contre-insurrection en Irak, alors que Donald Trump est sceptique quant aux bienfaits d’une occupation d’un pays à long terme. H.R. McMaster est aussi beaucoup plus prudent que le président lorsqu’il aborde la question des liens entre l’islam et le terrorisme».

Dans l’immédiat, H.R. McMaster devra stabiliser le conseil à la sécurité nationale et tenter d’empêcher les fuites qui minent l’administration Trump. «L’inconnue est de savoir ce qui va se passer s’il y parvient», conclut Joshua Rovne. «S’il s’entoure de sa propre équipe, il est possible que la Maison-Blanche le considère comme un adversaire, car Donald Trump traite tous les gens qu’il ne peut pas contrôler comme des ennemis potentiels».

