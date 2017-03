Un ex-patron de drogueries jugé en Allemagne

Le patriarche de 72 ans, Anton Schlecker, encourt une peine de prison ferme pouvant aller jusqu'à dix ans. Mais l'ancien propriétaire de cette entreprise familiale, qui fuit la vie publique et les médias, a nié les accusations au premier jour d'un procès prévu pour durer sept mois devant le tribunal de cette ville du sud-ouest de l'Allemagne.

Dans cette affaire complexe, il lui est reproché d'avoir mené délibérément à la faillite son groupe. L'accusation affirme notamment qu'il a sciemment dissimulé des biens qui auraient dû être mis à la disposition des créanciers comme c'est le cas lors d'une faillite.

Il a également dissimulé plus de 20 millions d'euros (21,2 millions de francs au cours actuel) via de multiples «dépenses». L'acte d'accusation évoque de luxueux voyages des enfants Schlecker pour 60'000 euros, des cadeaux d'un montant de 800'000 euros pour les petits-enfants et la rénovation d'un appartement pour un million d'euros. Le parquet l'a en outre accusé d'avoir livré de fausses informations sur le bilan de sa société au tribunal de commerce.

Sur le banc des accusés figurent également sa femme, Christa, et leurs deux enfants, Lars et Meike. Sans oublier deux contrôleurs des comptes.

Stupeur dans le pays

Fondé en 1975, l'empire a été, à son apogée, la plus grande chaîne de drogueries en Europe, avant de devenir la plus grosse faillite de l'après-guerre en Allemagne, selon un syndicat. Schlecker souffrait d'une image vieillotte et d'une concurrence féroce de chaînes concurrentes. 25'000 salariés ont perdu leur emploi.

L'Allemagne s'était beaucoup émue à l'époque du sort des «femmes Schlecker», vendeuses et caissières souvent âgées et employées à temps partiel dont le reclassement sur le marché du travail s'avérait problématique.

Aucun repreneur n'avait pu être retrouvé. Et en juin 2012, tous les magasins en Allemagne avaient dû définitivement tirer le rideau, après avoir bradé tous les produits vendus en rayon, du papier toilette aux shampoings, choquant beaucoup l'Allemagne. (ats/nxp)