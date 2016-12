Un double attentat fait au moins 27 morts

Au moins 27 personnes sont mortes samedi dans deux attentats suicide simultanés sur un marché bondé de Bagdad, la pire attaque depuis octobre dans la capitale irakienne survenue à quelques heures des célébrations du Nouvel An, a-t-on appris de source policière. «Il y a 27 morts et 53 blessés», a déclaré un colonel de la police à l'AFP. Un précédent bilan faisait état de 18 morts et 38 blessés.

Deux kamikazes ont fait exploser leurs charges à une heure matinale sur le marché de mi-gros très fréquenté d'Al-Sinek, en plein centre de Bagdad.

Le dernier attentat d'envergure à Bagdad s'était produit mi-octobre, lorsqu'un kamikaze s'était fait exploser au milieu d'une cérémonie de condoléances dans un quartier chiite, tuant au moins 34 personnes.

Attaque non revendiquée

L'attaque n'a pas été revendiquée, mais le groupe djihadiste, sunnite Etat islamique (EI) revendique la majorité des attentats suicide et des attentats à la bombe commis à Bagdad et dans le reste du pays.

Sur le plan militaire, l'EI se bat notamment à Mossoul, dans le nord du pays, contre les forces de sécurité irakiennes. Mossoul est la deuxième ville d'Irak et le dernier bastion des djihadistes dans le pays. (afp/nxp)