Un bateau prend feu et fait 23 morts, 17 disparus

Au moins 23 personnes sont mortes et 17 ont été portées disparues après un incendie sur un bateau qui venait de quitter dimanche la côte près de Jakarta, a annoncé un responsable indonésien. Le bateau transportait quelque 200 personnes vers l'île de Tidung, destination touristique à 50 km de la capitale, et un feu s'est déclaré à bord, a indiqué le porte-parole de l'agence nationale des catastrophes, Sutopo Purwo Nugroho, sans préciser la cause du sinistre.

«194 personnes ont été récupéres. Le manifeste du bateau dit qu'il y avait environ 100 personnes à bord, mais à l'évidence cela est faux, alors nous poursuivons les recherches», a déclaré le porte-parole à l'AFP.

L'Indonésie, pays aux plus de 17.000 îles, est très dépendante du transport maritime, mais les accidents sont fréquents en raison du manque de respect des normes de sécurité.

En novembre, au moins 54 personnes ont été tuées lorsqu'un hors bord surchargé transportant 98 passagers --essentiellement des travailleurs migrants indonésiens- et trois membres d'équipage avait sombré après avoir heurté un récif. Il avait quitté la Malaisie à destination de l'île indonésienne de Batam. (afp/nxp)