Un avion rate son atterrissage à Amsterdam

Un avion a fini sur le flanc jeudi à l'aéroport d'Amsterdam-Schiphol après une rupture du train d'atterrissage, mais aucun des 59 passagers n'a été blessé, a indiqué l'aéroport, alors qu'une tempête frappait les Pays-Bas.

Des images montrent l'appareil de la compagnie aérienne Flybe, en provenance d'Édimbourg en Écosse, tentant tant bien que mal de garder le cap à son approche. D'autres images montrent ensuite l'avion couché sur le côté, son aile droite touchant la piste. Une enquête sur la cause exacte de l'accident a été ouverte.

«Le train d'atterrissage a cédé alors qu'il touchait le sol», a expliqué à l'AFP un porte-parole de l'aéroport, Jacco Bartelds. «Personne n'a été blessé» et les passagers ont été évacués vers le bâtiment principal en bus.

Tempête

La tempête, qui mêle pluie et rafales de vents atteignant 100 à 120 km/h, a causé de nombreux retards et annulations de vols à Schiphol, le troisième en Europe par sa fréquentation: une centaine de vols ont été annulés et 60% des vols ont enregistré des retards d'une demi-heure minimum, a affirmé une autre porte-parole de l'aéroport, Willemeike Koster.

Dans le reste du pays, le vent a provoqué des sorties de route de camions, donc des bouchons, et a brisé des branches d'arbre.

Les météorologues néerlandais ont attribué un «code orange» d'alerte à la majorité de l'ouest du pays, et ce jusqu'à vendredi matin. (AFP/nxp)