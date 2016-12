Un avion libyen a été détourné sur Malte

«Des pirates» ont détourné vendredi un avion de ligne de la compagnie libyenne Afriqiyah Airways vers l'aéroport de La Valette à Malte, a indiqué à l'AFP une source du gouvernement d'union nationale (GNA) à Tripoli. L'avion qui assurait un vol intérieur avait décollé de l'aéroport de Sebha (sud) et devait se rendre à Tripoli, mais il a été dérouté vers Malte où il a reçu l'autorisation d'atterrir, a ajouté la même source sous le couvert de l'anonymat.

Le premier ministre maltais Joseph Muscat avait fait état vendredi d'un «possible détournement d'avion» visant un appareil libyen. «J'ai été été informé du possible détournement d'un vol intérieur libyen dérouté sur Malte», a écrit le Premier ministre sur son compte twitter.

Informed of potential hijack situation of a #Libya internal flight diverted to #Malta. Security and emergency operations standing by -JM