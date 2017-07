Un avion des forces du maréchal Haftar abattu

Un chasseur MiG-21 des forces du commandant libyen Khalifa Haftar a été abattu au-dessus de l'est de la Libye. Ses deux membres d'équipage ont été capturés, a annoncé samedi l'armée nationale libyenne (ANL).

L'appareil a été détruit au-dessus de Derna, ville côtière contrôlée par une alliance formée d'islamistes et d'ex-rebelles de l'insurrection de 2011 réunis au sein du conseil de la Choura des moudjahidine de Derna.

La ville, située à 350 km environ à l'est de Benghazi, est assiégée depuis plus de trois ans par les forces du maréchal Haftar, dont l'armée nationale libyenne est l'une des factions armées les plus puissantes du pays. (ats/nxp)