Un autre soutien de Trump voyait les Russes

Le tourbillon russe qui secoue l’administration Trump depuis des semaines menace de faire une nouvelle victime après le général Michael Flynn, l’ancien conseiller de la Maison-Blanche pour la sécurité nationale. Mercredi soir, le Washington Post a révélé que Jeff Sessions, le ministre américain de la Justice, avait rencontré Serqueï Kislyak, l’ambassadeur de Russie aux Etats-Unis, deux fois pendant la campagne électorale de l’année dernière et n’avait pas révélé ces contacts lors de son processus de confirmation au Sénat le 10 janvier dernier.

Les propos que Jeff Sessions avait tenus ce jour-là le mettent dans une position compliquée. Lorsque le Sénateur démocrate Al Franken lui avait demandé s’il était au courant de contacts entre des membres de l’équipe de campagne de Donald Trump et des représentants du gouvernement russe en 2016, il avait répondu: «Je ne suis pas au courant de telles activités. On m’a considéré comme un représentant (ndlr: de Donald Trump) une ou deux fois pendant la campagne et je n’ai pas eu d’échanges avec les Russes.»

Selon des membres du Département de la justice cités par le Washington Post sous le couvert de l’anonymat, Jeff Sessions a rencontré Serqueï Kislyak au mois de juillet et en septembre. Sean Spicer, le porte-parole de la Maison-Blanche, a tenté de défendre le ministre de la Justice sur Fox News en assurant que celui-ci avait été «100% honnête» avec les sénateurs en janvier. Sean Spicer a assuré que Jeff Sessions avait rencontré le diplomate russe en sa capacité de sénateur de l’Alabama et non en tant que membre de la campagne de Donald Trump.

Ces explications n’ont pas convaincu de nombreux élus démocrates qui ont appelé Jeff Sessions à démissionner jeudi. «Ce serait mieux s’il quittait ses fonctions», a affirmé Chuck Schumer, le leader de la minorité démocrate au Sénat, lors d’une conférence de presse. Bernie Sanders, le sénateur du Vermont, a martelé que le Département de la justice devait donner aux Américains les «faits sur l’ingérence de la Russie dans le processus électoral de 2016 et sur ses liens avec la campagne de Donald Trump».

Moins de trois semaines après la démission du général Michael Flynn pour avoir induit en erreur le vice-président Mike Pence sur ses contacts avec l’ambassadeur de Russie aux Etats-Unis, les parlementaires républicains n’ont pas réclamé le départ de Jeff Sessions. Mais plusieurs d’entre eux ont demandé jeudi au ministre de la Justice de se récuser de l’enquête visant la Russie. Cette investigation porte sur le piratage informatique du parti démocrate pendant la campagne électorale et sur les contacts entre l’entourage de Donald Trump et des représentants du Kremlin l’année dernière. Donald Trump, le président des Etats-Unis, a balayé jeudi ces appels émanant de son parti et a exprimé sa confiance «totale» en Jeff Sessions.

