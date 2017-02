Un attentat suicide dans un temple fait 70 morts

A moins 70 personnes sont mortes dans un attentat à la bombe commis jeudi soir par un kamikaze dans un sanctuaire soufi du Sud du Pakistan, selon un nouveau bilan donné par la police.

«Pour le moment 70 personnes ont été tuées et plus de 150 blessées», a déclaré à l'AFP le chef de la police de la province du Sindh, A.D. Khawaja. «Beaucoup de blessés sont dans un état critique et seront transférés à Karachi» dès que possible, a-t-il ajouté.

Selon des autorités et des chaînes de télévision locales citées par l'agence de presse reuters, les premiers bilans des victimes étaient de 25 à 30 morts et environ 25 blessés graves. Un autre responsable, cité par l'agence de presse AFP, faisait état de 10 morts et près de 50 blessés.

Revendication de l'EI

Le groupe djihadiste sunnite Etat islamique (EI) a revendiqué, via son organe de propagande Amaq, l'attentat meurtrier commis jeudi contre un sanctuaire du sud du Pakistan.

«Un kamikaze de l'EI a déclenché son gilet explosif contre un rassemblement de chiites au sanctuaire de Lal Shahbaz Qalandar dans la ville de Sehwan, province du Sindh», affirme Amaq. Selon les autorités pakistanaises, environ 35 personnes ont été tuées dans l'attaque perpétrée dans un sanctuaire soufi.

Lundi dernier à Lahore, un attentat suicide revendiqué par une faction des taliban pakistanais avait fait 13 morts. Un autre attentat suicide mercredi dans une zone tribale frontalière de l'Afghanistan a fait cinq morts. (ats/nxp)