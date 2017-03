Un Boeing prend feu à l'atterrissage

Un Boeing 737 de la compagnie Peruvian Airlines a pris feu mardi après-midi après un atterrissage forcé à l'aéroport de Jauja, dans le centre du Pérou, et les passagers ont pu être évacués à temps, a-t-on appris auprès des autorités péruviennes.

«Les 141 passagers qui se trouvaient à bord ont été évacués par notre équipage» et aucun blessé n'est à déplorer, a indiqué Peruvian Airlines dans un communiqué, assurant que «les compétences du pilote ont permis d'éviter un accident majeur».

«Grâce à Dieu, nous sommes saufs, nous nous en sortons très bien. Le pilote a effectué un atterrissage forcé avec un impact au sol très fort», a raconté à la radio RPP un passager nommé Walter Montoya.

Peruvian Airlines jet bursts into flames after veering off runway in Peru https://t.co/lK5n097ZuF