Trump veut que la justice se penche sur «les fuites»

Le président américain Donald Trump a formellement démenti jeudi les informations sur des contacts répétés l'an dernier entre son équipe de campagne et le renseignement russe, ainsi que des discussions entre son ex conseiller à la sécurité nationale et un diplomate russe.

«Ce ne sont que des fausses informations», a déclaré M. Trump lors d'une conférence de presse. «Vous pouvez dire ce que vous voulez sur la Russie, ce sont de fausses informations fabriquées pour compenser la défaite des démocrates et la presse joue le jeu», a-t-il ajouté, en prenant la défense de ses anciens conseillers.

«Fuites criminelles»

Donald Trump a demandé au ministère de la Justice de se pencher sur «les fuites criminelles» qui ont conduit à la démission de son conseiller à la sécurité nationale, Michael Flynn, pour des contacts inappropriés avec la Russie.

Ces fuites «sont le fait de gens dans les agences et je pense que vous verrez que cela va cesser parce que maintenant nos gens sont en place», a-t-il affirmé. Le milliardaire s'est également plaint de fuites concernant ses appels avec les dirigeants du Mexique et de l'Australie sur des appareils sécurisés.

(AFP/nxp)