Trump a signé un nouveau décret migratoire

Donald Trump a signé lundi un nouveau décret contre les voyageurs de certains pays musulmans et contre les réfugiés. alors que la première mouture avait été bloquée par la justice. L'Irak ne fait plus partie de la «liste noire», une décision d'ores et déjà saluée par Bagdad.

«Le ministère (irakien, ndlr.) des Affaires étrangères exprime sa grande satisfaction après le décret publié par le président Donald Trump qui exempte les Irakiens de l'interdiction de voyager aux Etats-Unis», a indiqué dans un communiqué un porte-parole de ce ministère, Ahmed Jamal. Selon lui, il s'agit d'un «pas important» pour renforcer les relations entre Bagdad et Washington.

Six des sept pays initialement visés sont à nouveau sur la liste (Iran, Libye, Somalie, Soudan, Syrie, Yémen), selon des documents publiés par le département de la Sécurité intérieure. Les détenteurs de cartes vertes et de visas sont explicitement protégés et pourront continuer à se rendre aux Etats-Unis, a assuré le gouvernement américain.

En vigueur rapidement

Kellyanne Conway, la conseillère de Donald Trump, avait annoncé plus tôt dans la journée que la date d'entrée en vigueur du décret serait le 16 mars.

La version précédente, signée le 27 janvier, visait à fermer les frontières pendant plusieurs mois aux ressortissants de sept pays musulmans et à tous les réfugiés. Un juge fédéral a suspendu son application le 3 février.

Principal changement: l'Irak ne fait plus partie des pays frappés d'une interdiction totale. «L'Irak n'est plus sur la liste, en raison de leurs procédures de vérification renforcées et de leurs mesures de transmission d'informations», a expliqué Kellyanne Conway.

La conseillère n'a pas confirmé si les six autres pays initialement visés (Iran, Libye, Somalie, Soudan, Syrie, Yémen) l'étaient toujours, ni si d'autres pays étaient inclus dans la nouvelle liste.

Mais les résidents permanents aux Etats-Unis (cartes vertes), ainsi que les détenteurs de visas, seraient explicitement protégés du nouveau décret, a-t-elle dit.

Enfin, Kellyanne Conway a indiqué que les réfugiés syriens seraient désormais traités comme les autres réfugiés. Dans le décret initial, Donald Trump avait voulu suspendre l'accueil des réfugiés pendant 120 jours, mais pour une durée indéfinie pour les Syriens. Aucune heure n'a été donnée par la Maison Blanche pour la signature du décret par M. Trump. (AFP/nxp)