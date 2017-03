Trump tacle les ultra-conservateurs

Donald Trump a blâmé dimanche l'aile dure de son parti après l'échec cuisant au Congrès de son plan sur l'assurance santé, laissant présager d'âpres batailles sur son prochain grand projet: la réforme fiscale.

«Les démocrates sourient» de voir que les parlementaires du «Freedom Caucus», les ultra-conservateurs républicains, ont bloqué l'adoption de la réforme, a tweeté dimanche le président américain.

En agissant ainsi, le Freedom Caucus «a sauvé» Planned Parenthood, l'organisation américaine de planning familial qui est pourtant sa bête noire, a ironisé M. Trump dans son message.

Democrats are smiling in D.C. that the Freedom Caucus, with the help of Club For Growth and Heritage, have saved Planned Parenthood & Ocare!