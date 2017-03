Trump sur écoute: le FBI et la NSA démentent

Le directeur du FBI James Comey a contredit lundi le président Donald Trump, qui a accusé il y a plus de deux semaines sur Twitter Barack Obama d'avoir placé la Trump Tower sur écoutes pendant la campagne présidentielle de 2016.

«Le département (de la Justice) n'a pas d'informations soutenant ces tweets», a déclaré James Comey lors d'une audition à la Chambre des représentants. «Aucun président ne pourrait» ordonner de telles écoutes, a-t-il expliqué, soulignant la «rigueur» de la procédure juridique pour mettre sur écoutes des citoyens américains, qui implique la signature d'un juge spécialisé.

Rep. Trey Gowdy asking FBI director James Comey if reporters can be prosecuted for publishing classified information. A not-subtle hint. pic.twitter.com/9GhyFpoLNB — Matthew Gertz (@MattGertz) 20 mars 2017

Le directeur de l'agence d'écoutes NSA, l'amiral Mike Rogers, a ensuite nié que Washington ait pu demander aux services d'espionnage britanniques d'espionner Donald Trump, comme l'avait insinué un commentateur conservateur, repris par le porte-parole de la Maison Blanche la semaine dernière. «Je n'ai rien vu du côté de la NSA sur une telle activité, et personne ne nous a demandé de mener de telle activité», a déclaré Mike Rogers au cours de la même audition parlementaire.

Le patron de la puissante agence d'espionnage a souligné qu'un telle requête aurait été dommageable aux liens entre Washington et Londres. Londres a déclaré la semaine dernière qu'il était «ridicule» d'imaginer que Barack Obama demande aux services britanniques d'espionner Donald Trump.

NSA Director Adm. Mike Rogers denies White House claims that US asked British intelligence to wiretap Trump. https://t.co/7mcyH72YNW pic.twitter.com/kP1oLCuG7f — ABC News Politics (@ABCPolitics) 20 mars 2017

Ingérence russe

Il a confirmé par contre l'existence d'une enquête sur les tentatives d'ingérence russe dans la campagne présidentielle américaine de 2016, et notamment sur une possible «coordination» entre des membres de l'équipe Trump et le gouvernement russe.

«J'ai reçu l'autorisation du ministère de la Justice de confirmer que le FBI, dans le cadre de notre mission de contre-espionnage, enquête sur les tentatives du gouvernement russe de s'ingérer dans l'élection présidentielle de 2016», a déclaré James Comey lors d'une audition à la Chambre des représentants.

«Cela inclut des investigations sur la nature de tout lien entre des individus liés à l'équipe de campagne Trump et le gouvernement russe, et pour déterminer s'il y a eu coordination entre la campagne et les efforts russes», a-t-il ajouté.

FBI Director: Investigation into Russian interference in election and nature of any links between Trump campaign and Russia is "complex." pic.twitter.com/vdQOXBwaKJ — ABC News (@ABC) 20 mars 2017

Ni la NSA ni le FBI n'ont constaté de fraudes électorales. 1er coup pour Trump, qui clame qu'il y a eu 3 à 5 millions de votes illégaux. — Xavier Yvon (@xavieryvon) 20 mars 2017

Confirmation publique

L'existence de ces investigations a été rapportée par de multiples médias américains depuis plusieurs mois, mais le FBI ne confirme ni n'infirme habituellement ce type d'enquêtes en cours.

Toutefois, en raison de «l'intérêt du public» pour cette affaire, James Comey a estimé nécessaire de les confirmer publiquement. «Je ne peux pas en dire plus sur ce que ce nous faisons, ni sur les personnes dont nous examinons le comportement», a ajouté le directeur du FBI. «Nous ne pouvons pas bien faire notre travail si nous commençons à en parler pendant que nous le faisons».

L'audition avait commencé par l'énumération par l'élu démocrate Adam Schiff des nombreux contacts entre certains membres de l'équipe de campagne ou de l'entourage de Donald Trump et des personnes proches du Kremlin, notamment l'ambassadeur russe aux Etats-Unis. «Est-il possible que tous ces événements soient complètement indépendants, rien d'autre que de pures coïncidences? Oui, c'est possible», a dit Adam Schiff. «Mais il est aussi possible, peut-être plus que possible, qu'ils ne soient pas des coïncidences». (afp/nxp)