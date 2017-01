Trump se dit victime d’une «chasse aux sorcières»

Donald Trump ne mâche pas ses mots quand il doit s’extirper d’une mauvaise passe. Le président élu des Etats-Unis, lâché par son propre parti républicain sur la question du piratage informatique russe pendant la campagne électorale, a affirmé vendredi au New York Times être victime d’une «chasse aux sorcières» orchestrée par ses adversaires politiques.

Peu après l’entretien accordé au quotidien new-yorkais, Donald Trump a rencontré à New York une délégation emmenée par James Clapper, le chef du renseignement américain. Ce dernier a comparu devant le Sénat jeudi à Washington pour présenter les conclusions de ses services. Leur verdict: la Russie a hacké les serveurs du parti démocrate pendant la campagne électorale pour essayer d’aider le candidat républicain face à Hillary Clinton.

«Julian Assange a dit qu’un ado de 14 ans aurait pu hacker Podesta»

James Clapper a aussi dénoncé le scepticisme affiché par Donald Trump depuis des semaines. «Il y a une différence entre le scepticisme et le dénigrement», a affirmé le chef du renseignement américain. «A qui est-ce que cela profite quand le président élu critique le renseignement?» James Clapper a aussi assuré aux sénateurs que la Russie avait «adopté une posture beaucoup plus agressive en augmentant le nombre d’opérations de cyberespionnage et en publiant les données volées lors de ces opérations».

Donald Trump a cité cette semaine Julian Assange, le fondateur de WikiLeaks et un paria aux Etats-Unis, pour défendre son scepticisme face aux conclusions des services secrets américains. «Julian Assange a dit qu’un ado de 14 ans aurait pu hacker Podesta», a-t-il écrit sur Twitter mercredi en faisant référence à John Podesta, le proche collaborateur d’Hillary Clinton dont les e-mails ont été piratés.

La décision de Donald Trump de se justifier en citant Assange a créé des remous outre-Atlantique. Jeudi, le futur président des Etats-Unis a une nouvelle fois critiqué les «médias malhonnêtes» en les accusant d’avoir affirmé à tort qu’il était «d’accord» avec le fondateur de WikiLeaks. Lors du passage de James Clapper devant le Congrès jeudi, le sénateur républicain John McCain lui a demandé si les Américains pouvaient «accorder la moindre crédibilité» à Julian Assange. «Pas de mon point de vue», a répondu James Clapper.

Les chefs du renseignement aux Etats-Unis ont remis hier au président-élu un rapport sur le piratage russe, présenté jeudi à Barack Obama. Une version déclassifiée de ce document a été rendue public vendredi et affirme que le président russe Vladimir Poutine a ordonné le piratage de l’élection pour «aider» à lire Donald Trump. A l’issue de son entretien avec la délégation emmenée par James Clapper, Donald Trump a pour sa part affirmé dans un communiqué laconique que le piratage informatique n’avait eu “aucun effet sur l’issue de l’élection”. Le président-élu a fait une vague allusion au rôle de la Russie.

NBC News et le Washington Post ont révélé jeudi que les services secrets américains avaient intercepté des communications entre des membres du gouvernement russe célébrant la victoire de Donald Trump face à Hillary Clinton le 8 novembre. Ils ont aussi identifié les «acteurs» impliqués dans la transmission à WikiLeaks des e-mails volés sur les serveurs du parti démocrate. Ces révélations n’ont apparemment pas plu à Donald Trump, qui a tweeté vendredi sa volonté de voir la Chambre des représentants et le Sénat enquêter sur l’origine des sources de ces révélations.

