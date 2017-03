Trump revient à la charge contre l'Obamacare

Donald Trump est revenu à la charge samedi matin après la lourde défaite politique subie avec l'abandon de son projet phare de réforme de santé, assurant que le système en place allait «exploser» et promettant aux Américains une nouvelle loi sans toutefois concrétiser.

Après plusieurs heures de silence, le président américain s'est de nouveau tourné vers Twitter pour dénoncer le système d'assurance santé mis en place par son prédécesseur démocrate Barack Obama, honni des républicains. «Obamacare va exploser et nous nous rassemblerons tous et construirons ensemble une superbe loi de santé pour LE PEUPLE. Ne vous inquiétez pas!», a-t-il écrit, sans préciser de calendrier.

ObamaCare will explode and we will all get together and piece together a great healthcare plan for THE PEOPLE. Do not worry!