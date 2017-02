Trump perd une manche en justice, mais lance son plan antimigrants

La claque fut sèche pour Donald Trump. Une Cour d’appel fédérale a confirmé jeudi à l’unanimité le gel du décret anti-immigration du président américain. Ce dernier a immédiatement donné «rendez-vous» aux plaignants «devant la justice» et dénoncé une «décision scandaleuse» sur Twitter. Au cœur de cette bataille qui l’oppose aux Etats du Washington et du Minnesota, qui veulent bloquer l’application du décret, on retrouve sa décision d’interdire pendant 90 jours l’entrée aux Etats-Unis aux ressortissants de sept pays à majorité musulmane.

Trois juges de la Cour d’appel du 9e Circuit à San Francisco n’ont pas tranché sur le fond de la dispute. Ils ont seulement confirmé la décision d’un magistrat de Seattle de bloquer l’application du décret pendant le déroulement d’une procédure légale qui pourrait durer des mois. «Le Département de la justice peut désormais demander à la Cour d’appel du 9e Circuit dans son ensemble de reconsidérer son verdict ou s’adresser à la Cour suprême», explique Sirine Shebaya, une avocate spécialisée dans la défense des droits civiques à Washington. «Mais la probabilité d’un verdict favorable à l’administration Trump sur ce point, est faible.»

Sirine Shebaya est l’une des coordinatrices de la coalition d’avocats accueillant à l’aéroport de Washington les réfugiés et les voyageurs originaires des sept pays – Iran, Irak, Syrie, Yémen, Soudan, Somalie et Libye – visés par le décret de Donald Trump. Elle se réjouit de la décision de la Cour d’appel, mais souligne qu’il faut tenter de «limiter les dégâts». «Le décret du président a déjà causé des dommages irréparables», poursuit-elle. «Il a déchiré des familles et plongé des communautés dans l’incertitude.»

L’offensive de l’administration Trump menée en parallèle contre les sans-papiers nourrit ce climat d’incertitude générale pour les ressortissants étrangers vivant aux Etats-Unis. Cinq jours après son arrivée au pouvoir le 20 janvier, Donald Trump avait signé un autre décret ordonnant l’expulsions de clandestins ayant commis un crime, quelle que soit la gravité.

Dans ce contexte, Guadalupe Garcia Ramos, une Mexicaine de 36 ans, a été arrêtée mercredi dans l’Arizona et expulsée le lendemain vers son pays d’origine. Cette mère de deux enfants américains, installée aux Etats-Unis depuis vingt et un ans, avait été appréhendée sur son lieu de travail en 2008 pour avoir falsifié les documents nécessaires pour se faire engager. Cette démarche est considérée comme un crime pénal aux Etats-Unis, et Guadalupe Garcia Ramos faisait l’objet d’un ordre d’expulsion.

Guadalupe Garcia Ramos devait se présenter une fois par an aux autorités, mais n’avait pas été renvoyée. «Les cas comme le sien n’étaient pas considérés comme une priorité par l’administration Obama», explique Andrea Garcia, une avocate d’immigration à Los Angeles. «Depuis l’arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche, cela a changé.»

Pour Sirine Shebaya, la bataille légale contre l’application du décret ordonnant les expulsions de sans-papiers s’annonce beaucoup plus compliquée que celle contre le décret empêchant l’entrée aux Etats-Unis des ressortissants de certains pays à majorité musulmane. «En ce qui concerne la vague d’expulsions qui s’annonce, on ne peut pas avoir une approche globale. Il faut se battre au cas par cas», conclut-elle. «Il est difficile d’argumenter qu’une personne vivant ici de manière illégale a le droit de rester. Mais tout le monde a le droit d’expliquer sa situation devant les tribunaux au lieu de se faire renvoyer sommairement.»

Diverses haches de guerre

«Tigre de papier» En reconnaissant le principe de «la Chine unique», qui isole Taïwan, Donald Trump a fait marche arrière depuis son contact téléphonique avec la présidente taïwanaise, qui avait mis Pékin en colère. «Au final, Trump confirme qu’il est un tigre de papier», a commenté James Zimmerman, ancien chef de la Chambre de américaine de commerce en Chine.

«Mort au triangle du diable» A l’occasion du 38e anniversaire de la révolution iranienne, des portraits du président américain ont été piétinés par la foule. Des manifestants portant des masques de Donald Trump, Theresa May et Benyamin Netanyahou ont crié: «Mort au triangle du diable.»

Diplomatie du golf Donald Trump rencontre le premier ministre japonais, ce samedi, à Mar-a-Lago, la luxueuse résidence qu’il possède à Palm Beach en Floride. Là, les deux chefs d’Etat joueront au golf pour détendre leurs relations. Donald Trump avait vertement critiqué la politique monétaire et commerciale japonaise. Shinzo Abe lui a offert un club de golf lors de sa première rencontre avec le président élu en novembre. Le même cadeau que celui fait par son grand-père, premier ministre entre 1957 et 1960, au président Eisenhower.

Les Sioux contre l’oléoduc En relançant le projet controversé d’oléoduc traversant le Dakota du Nord, l’administration Trump, a remis les Sioux sur le sentier de la guerre contre ce projet. Les Amérindiens ont déposé jeudi une requête en justice pour faire cesser cette construction.

«Achetez Ivanka» Une proche conseillère du président s’est fait rappeler à l’ordre après avoir vanté les produits de la fille du président, Ivanka, à la télévision. La décision de la chaîne Norstrom de cesser de vendre les vêtements et accessoires de cette marque avait suscité ce zèle «inapproprié». O.B. (TDG)