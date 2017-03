Trump «nie les faits sur le changement climatique»

Du grand explorateur britannique Ranulph Fiennes au pilote de Solar Impulse Bertrand Piccard, en passant par l'acteur Robert de Niro, plusieurs personnalités ont exprimé samedi soir à New York leurs inquiétudes face au climato-scepticisme de l'administration Trump.

L'occasion en était le 113e dîner annuel du Club des explorateurs, qui honore chaque année de grands explorateurs, en présence de plus de 1000 invités.

«Dans les années 70, on concevait des traîneaux un peu imperméables pour le cas où il y aurait un peu d'eau là-haut», a déclaré à l'AFPTV Ranulph Fiennes, en se souvenant de ses premiers voyages dans l'Arctique, qu'il a traversé à pied tout comme l'Antarctique.

«A partir du milieu des années 90, on adaptait des canoës pour qu'ils puissent servir de traîneaux. Et maintenant, par rapport à ma dernière visite il y a cinq ans, la zone est devenue telle que les avions à ski ne peuvent même plus atterrir, qui permettaient un secours rapide.»

Thank you @ExplorersClub, for this honor also given to my father and grandfather @solarimpulse @andreborschberg #ECAD2017 pic.twitter.com/aiu1a2Ccht