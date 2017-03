Trump n'a pas refusé de serrer la main à Merkel

Le porte-parole de Donald Trump a rejeté l'idée selon laquelle président américain aurait sciemment refusé de serrer la main d'Angela Merkel face aux caméras vendredi lors de leur entrevue à Washington.

Photographers: Can we get a handshake?

Merkel (to Trump): Do you want to have a handshake?

Trump: *no response*

Merkel: *makes awkward face* pic.twitter.com/ehgpCnWPg7