Trump déclare aux femmes son «immense respect»

Donald Trump, qui a tenu avant son élection des propos insultants sur les femmes, a proclamé mardi son «immense respect». Il s'exprimait à l'occasion de la Journée internationale des femmes.

«J'ai un immense respect pour les femmes et les nombreuses fonctions qu'elles occupent, qui sont essentielles à la trame de notre société et de notre économie», a tweeté le dirigeant populiste.

I have tremendous respect for women and the many roles they serve that are vital to the fabric of our society and our economy.