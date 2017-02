Trump accuse les services secrets de fuites

Washington était secoué mercredi par de nouvelles révélations sur des contacts répétés entre des proches de Donald Trump et la Russie l'an dernier. Le président a répliqué en dénonçant un autre «scandale»: les fuites dans la presse, qu'il a attribuées aux services de renseignement américain.

Dans un tweet matinal, il affirme que «des informations ont été illégalement distribuées (au New York Times et au Washington Post) par le 'renseignement' comme des bonbons». Il met en cause le comportement du FBI et de l'Agence de sécurité nationale (NSA), mentionnant entre parenthèses les acronymes des deux agences suivis par un point d'interrogation.

The real scandal here is that classified information is illegally given out by "intelligence" like candy. Very un-American!