Trump accuse Obama de «l'avoir mis sur écoute»

La déclaration de l'actuel président américain a fait l'effet d'une bombe aux Etats-Unis.

Donald Trump a lancé cette accusation dans une série de tweets, sans donner de détails ni de preuves. Il a reproché à l'ex-président d'être une «personne malfaisante (ou malade)». «Exécrable ! Je viens de découvrir que le président Obama avait mis mes lignes sur écoute dans la tour Trump juste avant ma victoire», a écrit Donald Trump.

How low has President Obama gone to tapp my phones during the very sacred election process. This is Nixon/Watergate. Bad (or sick) guy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 mars 2017

«C'est du maccarthysme», a-t-il commenté, en référence à la traque des militants et sympathisants communistes aux États-Unis dans les années 1950.

I'd bet a good lawyer could make a great case out of the fact that President Obama was tapping my phones in October, just prior to Election! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 mars 2017

Donald Trump a fait un parallèle avec le scandale du Watergate, l'espionnage politique qui aboutit en 1974 à la démission de Richard Nixon, alors président du pays.

Is it legal for a sitting President to be "wire tapping" a race for president prior to an election? Turned down by court earlier. A NEW LOW! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 mars 2017

Terrible! Just found out that Obama had my "wires tapped" in Trump Tower just before the victory. Nothing found. This is McCarthyism! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 mars 2017

