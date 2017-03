Trois Suisses seraient morts dans une avalanche

Quatre skieurs sont décédés mercredi dans une avalanche, sur le territoire de la commune de Schmirn, dans le Tyrol autrichien. Selon les premiers éléments fournis par les secours, au moins trois des victimes seraient de nationalité suisse.

Les victimes faisaient partie d'un groupe de huit personnes qui pratiquaient la randonnée à skis dans un secteur réputé dangereux des Alpes de Tux, près d'Innsbruck. Quatre skieurs ont réussi à s'extraire par leurs propres moyens.

Un premier bilan faisait état de trois victimes - trois hommes âgés de 52 à 75 ans - et d'un disparu, que les secours ont longtemps recherché dans l'après-midi. Ce dernier a été retrouvé sous 12 mètres de neige. Sa nationalité n'a pas été précisée dans l'immédiat.

Dix-sept victimes depuis début janvier

Cette avalanche, qui s'est déclenchée vers 12h30 sur une largeur de 700 mètres en contrebas du Jochgrubenkopf (2453 mètres), est la plus meurtrière depuis le début de l'année dans le massif alpin autrichien. La masse de neige dans le cône de l'avalanche atteint par endroit jusqu'à 12 mètres, selon les premières informations.

La police a reçu un appel d'urgence à 12h40. Le risque d'avalanche était de 1 à 2 (faible à limité, sur une échelle de 5) en moyenne mercredi au Tyrol autrichien, mais il pouvait être plus élevé localement, ont prévenu les secours. Beaucoup de neige fraîche était tombée la semaine dernière dans le Tyrol.

Ce drame porte à 17 le nombre de victimes d'avalanches en Autriche depuis le 1er janvier. Les avalanches avaient fait 17 morts dans ce pays durant l'hiver 2015/2016 et 27 un an plus tôt. (ats/nxp)