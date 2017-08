Tremblement de terre dans la région du Sichuan

La province du Sichuan a été secouée par un fort tremblement de terre mardi, a indiqué l'institut géologique américain (USGS). Aucun bilan ne fait état à ce stade de dommages ou de victimes, mais le gouvernement chinois dit craindre une centaine de morts et de blessés.

Le tremblement de terre est survenu à 21h20 locales (15h20 heure suisse) dans une zone reculée du Sichuan, non loin de la zone où un séisme de magnitude 8 avait fait 87.000 morts et disparus en 2008.

L'épicentre du séisme de mardi se trouvait à 284 kilomètres au nord de la capitale régionale Chengdu, à une profondeur de 10 kilomètres, selon l'USGS.

Les premières images sont impressionnantes comme le montre cette vidéo.

7.0-magnitude #earthquake hits Jiuzhaigou County in SW China's Sichuan Province. No casualties reported yet pic.twitter.com/DyPw6ODVL4

CENC August 8th Beijing time 21:19 , an earthquake hit Sichuan province, China and was estimated to be 7.0 on the Richter scales, pic.twitter.com/vMEHG5T2Pa