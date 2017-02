Toujours plus de Suisses dans les hôtels allemands

Les Suisses sont toujours plus nombreux à séjourner en Allemagne. L'an passé, les touristes helvètes ont généré pas moins de 6,6 millions de nuitées outre-Rhin, soit 3,3% de plus qu'en 2015. Au rang des dix plus importants marchés pour l'Allemagne, la Suisse croît plus fortement que la moyenne.

Au total, les visiteurs étrangers ont généré en 2016 80,8 millions de nuitées en Allemagne, 1,4% de plus par rapport à 2015, écrit lundi la Centrale allemande pour le tourisme suisse, relayant des chiffres de l'Office fédéral de la statistique. Le tourisme allemand a ainsi affiché une nouvelle année record, la septième d'affilée.

Les touristes européens ont généré pas loin d'un quart du total des nuitées, un chiffre en hausse de 1,9% sur un an. Celles des visiteurs américains ont augmenté de 1,2%, alors qu'un recul de 1,1% a en revanche été observé pour les hôtes asiatiques. (ats/nxp)