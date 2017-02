Tony Blair dénonce un «Brexit à n’importe quel prix». Mais qui l'écoute?

Tony Blair n’aime pas l’idée d’un Brexit. Vendredi, il est revenu sur la scène politique britannique pour le faire savoir à tous ses concitoyens. «La route que nous empruntons n’est pas seulement celle d’un Brexit dur mais d’un Brexit à n’importe quel prix», a clamé l’ancien premier ministre travailliste (1997-2007). «Nous devons exposer ses coûts sans relâche, montrer que la décision de sortir de l’Union européenne a été prise par ignorance. Les gens ont le droit de changer d’avis et notre mission est de les en persuader!»

Depuis le référendum du 23 juin, aucun des opposants au Brexit n’a su trouver les mots et les arguments de l’ancien charismatique chef du gouvernement. D’après lui, derrière le slogan «Reprendre contrôle», deux arguments ont poussé les électeurs à voter en faveur du Brexit: le pouvoir de la Cour européenne de justice et l’immigration. Après avoir assuré que «jamais lors de mon temps en tant que premier ministre les Cours européennes ne m’ont empêché de voter une seule loi importante», il a rappelé «que plus de la moitié de l’immigration annuelle est originaire d’en dehors de l’UE». Et que le gouvernement veut continuer à accueillir la plupart des travailleurs venus d’Europe.

L’avenir des travailleurs britanniques serait en revanche menacé par les idéologues radicaux «qui mènent le bus» et veulent faire du Royaume-Uni un paradis fiscal peu régulé et peu taxé. «Les idéologues savent qu’ils doivent d’abord obtenir le Brexit pour pouvoir ensuite dire que cette option est la seule qui marchera.» Une telle refonte de l’économie aboutirait à «moins de santé gratuite, moins de protection pour les ouvriers».

Tony Blair, cela dit, semble mal placé pour mener ce combat. Son choix d’ouvrir les frontières à la main-d’œuvre des dix nouveaux membres de l’UE dès 2004, contrairement aux autres grandes économies européennes, a été le principal argument des Brexiters contre l’UE. Un million d’Européens de l’Est ont posé leurs valises au Royaume-Uni au cours de ces douze dernières années. Ils ont ainsi placé une pression sur les salaires et sur les services publics, surtout apparente depuis les mesures d’austérité appliquées après la crise financière.

S’il a été qualifié après son discours d’«arrogant» et même de «mort-vivant» par d’éminents Brexiters, aucun d’entre eux n’a répondu sur le fond à ces critiques. Pour cause: tant qu’un accord ne sera pas signé avec les Vingt-Sept, ses prédictions pourraient bien se réaliser.

