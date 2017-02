Tom Perez, l’espoir des démocrates américains

Les démocrates ont choisi samedi à Atlanta de jouer la carte Obama plutôt que la carte Bernie Sanders face à Donald Trump. Le parti relégué dans l’opposition au Congrès et affaibli par ses récentes défaites électorales a plébiscité Tom Perez pour prendre sa direction. L’ancien secrétaire au Travail de Barack Obama, âgé de 55 ans, est originaire de République dominicaine et est le premier hispanique à prendre la tête du parti. Au terme d’une élection très serrée, reflétant la profonde cassure au sein du parti démocrate, il a battu Keith Ellison, un représentant noir et musulman qui était soutenu par le sénateur progressiste Bernie Sanders.

Certains supporters de Keith Ellison ont d’ailleurs protesté à l’annonce du résultat et John Weaver, l’ancien chef de la campagne présidentielle de Bernie Sanders, n’a pas caché sa «déception». Tom Perez a immédiatement nommé Keith Ellison au poste de numéro deux du parti pour tenter de mettre fin à la discorde. Le duel entre les deux hommes a reflété l’affrontement entre Hillary Clinton et Bernie Sanders l’année dernière. Tom Perez, un proche de Barack Obama, a fait campagne avec un message semblable à celui de Hillary Clinton en se présentant comme un progressiste capable d’obtenir des résultats.

Dans son discours samedi, Tom Perez a admis que les démocrates souffraient «d’une crise de confiance, d’une crise de pertinence» auprès des électeurs. L’été dernier, le parti avait été secoué par la démission de sa présidente Debbie Wasserman Schultz. L’élue de Floride avait payé les révélations d’e-mails par WikiLeaks montrant que la direction du parti avait privilégié Hillary Clinton face à Bernie Sanders.

Depuis lors, les cicatrices démocrates peinent à se refermer. «Ces dernières années, le parti démocrate est devenu trop timide en matière de justice sociale, raciale et économique», a réagi samedi Ilya Sheyman, l’un des chefs de file du mouvement progressiste MoveOn.org. «Nous espérons que Tom Perez suivra l’exemple des millions de militants qui sont déjà dans les rues et combattent le programme de Donald Trump.»

Bernie Sanders, de son côté, a ponctué d’une mise en garde ses félicitations à Tom Perez. Le sénateur du Vermont a prévenu que les «vieilles» idées ne fonctionnaient plus et a appelé le parti démocrate à ouvrir ses «portes» aux travailleurs et aux jeunes.

Selon un sondage de NBC News et du Wall Street Journal, Donald Trump ne recueille aujourd’hui que 44% d’avis favorables. Malgré cette impopularité record un mois à peine après l’investiture du président des Etats-Unis, les défis sont nombreux pour le nouveau patron du parti démocrate dans sa tâche de reconquérir le Congrès et la Maison-Blanche. Tom Perez prend la direction d’un parti qui se trouve dans une situation financière plus précaire que le parti républicain. En 2018, les démocrates devront défendre plus de sièges que les conservateurs au Sénat.

Et l’avocat de formation devra notamment décider s’il investit massivement pour tenter de reconquérir le Midwest ouvrier et blanc qui a porté Donald Trump à la Maison-Blanche, ou s’il se concentre sur des Etats du Sud, comme l’Arizona, qui pourraient basculer dans le camp démocrate sous l’impulsion d’une minorité hispanique en forte croissance.

(TDG)