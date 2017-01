Tirs dans un aéroport: au moins 5 morts

Un individu a ouvert le feu vendredi dans l'aéroport international de Fort Lauderdale en Floride. Il a tué cinq personnes et blessé huit autres, avant d'être interpellé, a annoncé Scott Israel, shérif du comté de Broward, où se trouve l'aéroport.

L'auteur des tirs a été touché par la police, alors qu'il rechargeait son arme, selon la chaîne de télévision MSNBC. Des témoins affirment qu'il semblait âgé d'une vingtaine d'années et portait un T-shirt Star Wars.

«Il nous tirait directement dessus», a rapporté un voyageur, John Schlicher. Un autre, Mark Lee, a indiqué à MSNBC que le tireur semblait calme. «Il n'a rien dit pendant toute la fusillade, il n'a rien crié.»

D'autres témoins encore ont décrit des voyageurs fuyant en courant et en criant. «Des tirs viennent de retentir. Tout le monde court», a ainsi tweeté l'ancien porte-parole de George W. Bush, Ari Fleischer, qui se trouvait sur place.

Dès les premiers coups de feu, les forces de sécurité ont rassemblé des voyageurs sur le tarmac de l'aéroport, montrent des images des chaînes de télévision américaines. Ils ont ensuite été reconduits à l'intérieur de l'édifice. Après la panique initiale, «le calme semble revenu, mais la police ne laisse personne sortir de l'aéroport», a témoigné Ari Fleischer.

Blessés évacués

De nombreux véhicules de secours et de la police ont été déployés, selon des images diffusées par les chaînes d'information américaines. Un laboratoire mobile de la police scientifique a aussi été dépêché.

Les huit blessés ont été «évacués vers un hôpital local», a précisé le bureau du shérif, dans un tweet. Scott Israel n'a pas précisé les raisons de cet acte de violence dans un pays où les fusillades touchant des innocents sont fréquentes, en raison de la forte dissémination d'armes à feu individuelles. Le motif de l'attaque est pour l'heure inconnu, a également déclaré Barbara Sharief, une élue locale.

La police a été alertée à 12h55 (18h55 en Suisse). Elle a alors demandé au public de ne plus appeler le numéro d'urgence 911, saturé, pour tenter d'avoir des nouvelles. Les faits se sont déroulés dans la zone de récupération des bagages, a indiqué l'aéroport sur son compte Twitter. Toute l'activité de l'aéroport est suspendue, a-t-il ajouté.

Pensées de Trump

«Je suis en route pour l'aéroport international de Fort Lauderdale où je serai tenu au courant par les forces de l'ordre», a fait savoir Rick Scott, le gouverneur républicain de la Floride. Il a envoyé ce même message en espagnol, compte tenu de l'importante population d'origine hispanique vivant en Floride.

«Je suis la terrible situation en Floride», a tweeté le président élu Donald Trump. «Pensées et prières. Faites attention!» Le président Barack Obama a de son côté été mis au courant des faits par ses conseillers en sécurité.

L'aéroport international de Fort Lauderdale, dans le sud-est des Etats-Unis, voit transiter de nombreux touristes inscrits pour une croisière ou se rendant dans un pays des Caraïbes.

